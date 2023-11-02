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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Пранкери з РФ змусили премʼєрку Італії Мелоні висловитись про війну в Україні

премʼєрка Італії Джорджія Мелоні
Фото: Getty Images

Російські пранкери під час телефонної розмови ввели в оману прем’єр-міністерку Італії Джорджію Мелоні.

Як пише The Guardian, вони представились африканськими високопосадовцями.

Повідомляється, що розмова відбулася 18 вересня у контексті “прагнення Мелоні зміцнити відносини з африканськими лідерами”, з якими вона зустрічалася на полях Генасамблеї ООН з 19 по 21 вересня.

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– За повідомленнями італійської преси, телефонували два російські пранкери Володимир Кузнєцов та Олексій Столяров, відомі під псевдонімом Вован і Лексус, один з яких представився Мелоні як “африканський політик”.

Вована й Лексуса звинувачують у зв’язках із російськими спецслужбами, хоча доказів, які б підтверджували це, немає, – пише видання. 

Запис розмови оприлюднили на канадській платформі обміну відео Rumble, а потім його підхопило російське державне інформаційне агентство РИА Новости.

Говорячи про Україну, Мелоні висловила думку, що “у всіх відчувається сильна втома” від конфлікту.

– Наближається момент, коли всі зрозуміють, що нам потрібен вихід. Контрнаступ України йде не так, як очікувалося… Він не змінив долю конфлікту, і всі розуміють, що це може тривати багато років, якщо ми не знайдемо рішення. Українці роблять те, що повинні, і ми намагаємося їм допомогти, – сказала Мелоні під час розмови з пранкерами. 

Проблема, за словами Мелоні, полягала в тому, щоб знайти вихід, прийнятний для обох сторін, не порушуючи при цьому міжнародне право.

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– Я маю деякі ідеї про те, як владнати цю ситуацію, але я чекаю слушного моменту, щоб заявити про них, – додала вона. 

Публічно Мелоні завжди підтримувала Україну, і цю позицію підтвердили джерела, яких цитує італійська преса.

Вован і Лексус відомі своїми навичками соціальної інженерії, що змушує різних лідерів врешті відповідати на їхні дзвінки.

В офісі Мелоні заявили, що “розіграш” відбувся у “напружений” для неї період, коли вона активно працювала над зміцненням відносин з африканськими лідерами, зокрема, у зв’язку з проблемою переправи суден з мігрантами до Італії.

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Італія, Війна в Україні, Російська агресія
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