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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

США і Китай проведуть переговори щодо контролю над ядерною зброєю – WSJ

США і Китай проведуть переговори щодо контролю над ядерною зброєю – WSJ
Фото: Depositphotos

США готуються провести переговори з Китаєм щодо контролю над ядерним озброєнням. Зустріч має на меті подолати дестабілізуючу гонку озброєнь між Вашингтоном, Пекіном і Москвою.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зустріч, запланована на понеділок, є першою з часів адміністрації Барака Обами.

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Дискусія не означає початок офіційних переговорів щодо встановлення обмежень на ядерні сили держав. Водночас зустріч дасть американцям можливість перевірити своїх китайських колег щодо ядерної доктрини Пекіна та амбітного нарощування його ядерного арсеналу, який протягом десятиліть був набагато меншим, ніж у США та РФ.

Також Вашингтон розмірковує, як стримати подвійну ядерну загрозу з боку Китаю та Росії, включаючи питання, чи потрібно буде США розширювати свої ядерні сили в наступні роки.

Зазначено, що паралельно адміністрація президента США Джо Байдена також намагається залучити Росію до окремих переговорів щодо контролю над озброєннями після того, як Москва вийшла з договору, що встановлює обмеження на стратегічне наступальне озброєння.

Адміністрація надіслала Москві конфіденційний документ із пропозиціями щодо управління ядерними ризиками, але Росія ще не дала відповідь на пропозицію.

Раніше голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий співпрацювати із США, якщо обидві сторони впораються з розбіжностями і будуть разом розв’язувати глобальні проблеми.

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Джерело: The Wall Street Journal
Китай, США, Ядерна зброя
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