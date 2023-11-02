У Конгресі США закликають Байдена надати Україні ATACMS більшої дальності

Група республіканців із комітетів Конгресу США з міжнародних відносин і збройних сил закликала президента Джо Байдена надіслати в Україну ракети ATACMS більшої дальності.

У листі до американського лідера від 1 листопада, з яким ознайомилося агентство Reuters, конгресмени вітають надання Україні ракетних систем обмеженого радіусу дії ATACMS, але просять, щоб він також надіслав більше систем більшої дальності.

– Потреба України в засобах глибокого ураження залишається невідкладною, особливо для ураження цілей по всьому Криму, – написали конгресмени Майкл Маккол і Майк Роджерс, а також сенатори Джеймс Ріш і Роджер Вікер.

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Вони надіслали листа, коли Палата представників, в якій більшість становлять республіканці, наближається до голосування за окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю, попри прохання Байдена щодо ухвалення спільного пакету фінансуванням для Ізраїлю, України та Тайваню.

Американські законодавці наголошують, що Україна подала запит на ATACMS великої дальності та продемонструвала здатність використовувати їх відповідально, а Росія не посилила реакцію на їх використання.

– Очевидно, настав час завершувати роботу над ATACMS. Якщо цього не зробити, є ризик подальшого затягування цієї війни та глобальної нестабільності, оскільки наші супротивники проводять операції впливу по всьому світу, – йдеться в листі.

Нещодавно українські війська отримали від США ракети ATACMS та вперше застосували їх на полі бою, вдаривши по аеродромах в окупованому Луганську та Бердянську.

Джерело : Reuters

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