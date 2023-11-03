Війська Ізраїлю завершили оточення міста Газа – речник ЦАХАЛ

Сухопутні війська Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повністю оточили місто Газа, де розташований центр бойовиків з терористичного угруповання ХАМАС.

Про це заявив речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі, пише Times of Israel.

– Наші війська завершили оточення міста Газа, центру діяльності ХАМАС, – заявив Хагарі під час пресконференції.

За його словами, лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханія, який проживає в Катарі, має намір відвідати Іран на своєму приватному літаку.

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– Вони намагаються відвернути нашу увагу від зосередження на Газі, ми зосереджені на ХАМАСі, – сказав він після того, як підтримувані Іраном терористичні угруповання, зокрема ліванська Хезболла та єменські хусити, посилили атаки на Ізраїль.

Відповідаючи на запитання про можливе припинення вогню, Хагарі каже, що “термін припинення вогню зараз взагалі не обговорюється”.

Війна на Близькому Сході

Конфлікт розгорівся 7 жовтня, коли ХАМАС розпочав наступ на південь Ізраїлю, в результаті якого загинуло понад 1,4 тис. осіб і сотні людей були захоплені в заручники. За поточними ізраїльськими оцінками, кількість заручників становить 242 особи.

За даними міністерства охорони здоров’я, яким керує ХАМАС, в результаті ізраїльських бомбардувань в Газі загинуло щонайменше 8 796 осіб, зокрема 3 648 дітей.

Ізраїльські офіційні особи заявили, що в результаті бомбардування загинули високопоставлені командири ХАМАСу, які намагалися сховатися за спинами цивільних, і що бомбардування було спрямоване на мінімізацію жертв серед цивільного населення.

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