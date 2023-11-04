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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Чули в центрі та на околицях: у Ростові пролунала серія вибухів

вибух
Фото: Getty Images

У російському Ростові-на-Дону пролунала серія потужних вибухів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та ЗМІ.

За попередньою інформацією, вибухи чули у Воєнведівському та Суворівському районах.

Зараз дивляться

– Там звук здався приглушеним і не таким виразним, як у центрі (міста, – Ред.), – ідеться в повідомленні.

Наразі влада російського міста чи області не коментувала інформацію про вибухи в Ростові.

Оновлено 23:02. Згодом з’ясувалось, що вибухи, які чули в місті, є звичайним салютом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 618-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Війна в Україні, Вибух, Ростов-на-Дону
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