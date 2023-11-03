Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Військовий, якого жорстоко побили та пограбували у Чорноморську, помер у лікарні
Дрони на Хмельниччині та Вінниччині і удар по Харкову: головні події ночі 3 листопада
Аліменти з військовослужбовців: сума виплат у 2023 році
Терміново
Російські БпЛА атакували Хмельницький район: пролунали вибухи
Блискавка влучила у байдарку: на Полтавщині під час тренувань потонув 16-річний підліток
Світ
Потребує перевірки
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

США тиснуть на Ізраїль, щоб той припинив бомбардування частини сектору Гази через цивільних

сектор Гази
Фото: Getty Images

Адміністрація президента США Джо Байдена у приватному спілкуванні тиснула на Ізраїль, щоб той обмежив авіаудари на південні території сектору Гази.

Про це повідомляє видання Times of Israel, посилаючись на спілкування із американськими та ізраїльськими чиновниками.

Джерела стверджують, що ЦАХАЛ має менше легітимних підстав завдавати ударів по цій частині сектору Гази після того, як він закликав цивільне населення евакуюватися туди з півночі.

Зараз дивляться

Ізраїльський чиновник сказав, що удари ЦАХАЛу зосереджені здебільшого на півночі Гази, де розташована більша частина опорних пунктів ХАМАСу. Та після масових вбивств 7 жовтня на території Ізраїлю, додав він, що ЦАХАЛ залишає за собою право завдати удару по угрупованню в будь-якій точці сектору.

Він також наголосив, що що ЦАХАЛ відвів для палестинців гуманітарну зону на південному заході Гази, де надається міжнародна допомога тим, хто евакуювався з північної території сектору Гази.

Але американський чиновник відповів, що ця зона не була чітко визначена Ізраїлем і є занадто малою, щоб розмістити все населення Гази, яке становить 2,3 млн осіб, залишаючи переважну більшість з них вразливими до масованих повітряних бомбардувань з боку ЦАХАЛу.

Читайте також
Палата представників США схвалила законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України
Конгрес США

За його словами, Вашингтон визнає, що ХАМАС діє зсередини і під прикриттям цивільного населення по всій території Гази.

Однак США занепокоєні зростанням кількості жертв серед цивільного населення, що ускладнює здатність адміністрації продовжувати підтримувати військову операцію Ізраїлю, а також закликати союзників наслідувати її приклад.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Нагадаємо, 3 листопада держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю для зустрічей з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу та іншими ізраїльськими високопосадовцями.

Джерело: Times of Israel

Ізраїль, Війна в Ізраїлі, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Допомагала олігархам з РФ відмивати гроші: США ввели санкції проти росіянки Жданової
Мінфін США
У Білого дому майже вичерпалися кошти для підтримки України: сподіваються на Конгрес
Білий дім США
Зеленський може відвідати Ізраїль, приготування на “завершальній стадії” – ЗМІ
Зеленський Нетаньягу
Дипломати G7 зустрілися з телеканалами телемарафону Єдині новини та Freedom
Зустріч ЗМІ і представників G7
Боєприпаси для NASAMS та HIMARS: США оголосили про новий пакет допомоги Україні
США тиснуть на Ізраїль, щоб той припинив бомбардування частини сектору Гази через цивільних

Завантаження

Ігри
Відео
Майбутнє сектора Гази у руках США? Головне про війну на Близькому Сході

Іноземці та палестинці, які мають паспорти інших країн, залишають сектор Гази. Єгипет уперше з початку війни Ізраїлю з ХАМАС відкрив на вихід контрольно-пропускний пункт Рафах. Угода про це була досягнута між владою Єгипту, бойовиками ХАМАС та Ізраїлем за посередництва Катару та США. Як довго буде відкритий перехід — поки не відомо.

Діана Линник
Очевидці про атаку на Харків | Зеленський подякував ППО | Новини Факти ICTV за 03.11.2023
США тиснуть на Ізраїль, щоб той припинив бомбардування частини сектору Гази через цивільних
Жертв після обстрілу Нової пошти побільшало | Блінкен в Ізраїлі | Новини Факти ICTV за 03.11.2023
США тиснуть на Ізраїль, щоб той припинив бомбардування частини сектору Гази через цивільних
Реакція Зеленського на удари РФ | Страйк польських перевізників | Новини Факти ICTV за 03.11.2023
США тиснуть на Ізраїль, щоб той припинив бомбардування частини сектору Гази через цивільних
ЗСУ розбили штаб росіян на Арабатській стрілці | Новини Факти ICTV за 03.11.2023
США тиснуть на Ізраїль, щоб той припинив бомбардування частини сектору Гази через цивільних
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь