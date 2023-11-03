США тиснуть на Ізраїль, щоб той припинив бомбардування частини сектору Гази через цивільних

Адміністрація президента США Джо Байдена у приватному спілкуванні тиснула на Ізраїль, щоб той обмежив авіаудари на південні території сектору Гази.

Про це повідомляє видання Times of Israel, посилаючись на спілкування із американськими та ізраїльськими чиновниками.

Джерела стверджують, що ЦАХАЛ має менше легітимних підстав завдавати ударів по цій частині сектору Гази після того, як він закликав цивільне населення евакуюватися туди з півночі.

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Ізраїльський чиновник сказав, що удари ЦАХАЛу зосереджені здебільшого на півночі Гази, де розташована більша частина опорних пунктів ХАМАСу. Та після масових вбивств 7 жовтня на території Ізраїлю, додав він, що ЦАХАЛ залишає за собою право завдати удару по угрупованню в будь-якій точці сектору.

Він також наголосив, що що ЦАХАЛ відвів для палестинців гуманітарну зону на південному заході Гази, де надається міжнародна допомога тим, хто евакуювався з північної території сектору Гази.

Але американський чиновник відповів, що ця зона не була чітко визначена Ізраїлем і є занадто малою, щоб розмістити все населення Гази, яке становить 2,3 млн осіб, залишаючи переважну більшість з них вразливими до масованих повітряних бомбардувань з боку ЦАХАЛу.

За його словами, Вашингтон визнає, що ХАМАС діє зсередини і під прикриттям цивільного населення по всій території Гази.

Однак США занепокоєні зростанням кількості жертв серед цивільного населення, що ускладнює здатність адміністрації продовжувати підтримувати військову операцію Ізраїлю, а також закликати союзників наслідувати її приклад.

Нагадаємо, 3 листопада держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю для зустрічей з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу та іншими ізраїльськими високопосадовцями.

Джерело: Times of Israel

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