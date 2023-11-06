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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Услід за авіаносцями. США відрядили на Близький Схід атомний підводний човен

Услід за авіаносцями. США відрядили на Близький Схід атомний підводний човен

Американський атомний підводний човен прибув на Близький Схід.

Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США у мережі X (Twitter).

– 5 листопада 2023 року підводний човен класу Огайо прибув до зони відповідальності Центрального командування США, – йдеться у повідомленні.

Центральне командування США відповідає за планування операцій і управління американськими військами у разі воєнних дій у регіонах Близького Сходу, Східної Африки та Центральної Азії.

Зараз дивляться

Раніше США відправили на Близький Схід авіаносну ударну групу.

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Фото: U.S. Central Command

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