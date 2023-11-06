Услід за авіаносцями. США відрядили на Близький Схід атомний підводний човен
Американський атомний підводний човен прибув на Близький Схід.
Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США у мережі X (Twitter).
– 5 листопада 2023 року підводний човен класу Огайо прибув до зони відповідальності Центрального командування США, – йдеться у повідомленні.
Центральне командування США відповідає за планування операцій і управління американськими військами у разі воєнних дій у регіонах Близького Сходу, Східної Африки та Центральної Азії.
Раніше США відправили на Близький Схід авіаносну ударну групу.
Фото: U.S. Central Command
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