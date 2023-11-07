Байден ризикує отримати меншу підтримку на виборах через свою позицію щодо війни між Ізраїлем та ХАМАС – NYT

Реакція президента США Джо Байдена на війну між Ізраїлем і ХАМАС ставить під загрозу його політичне становище. Менше чверті молодих виборців схвалюють його підхід до конфлікту.

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначено, що саме голоси молоді мали вирішальне значення для перемоги демократів у 2020 році. Опитування свідчить, що виборці у віці від 18 до 29 років розглядають війну здебільшого через призму прав людини. Вони хочуть, щоб США допомагали як ізраїльському, так і палестинському народам. Молоді люди залишаються не впевненими у відданості свого уряду захисту невинних.

Зараз дивляться

– Безумовно, більшість молодих виборців, які прагнуть припинення вогню, не потурають варварським діям ХАМАСу. Але згідно з нещодавнім опитуванням CBS News, молоді американці частіше, ніж старше покоління, симпатизують ізраїльському та палестинському народам приблизно в однаковій мірі, ніж представники старших поколінь, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що нині більшість представників покоління Z і міленіалів вважають, що підтримка Ізраїлю з боку США робить Близький Схід більш небезпечним.

Все це відбувається на тлі президентської кампанії 2024 року. Опитування вказують на послаблення підтримки Байдена серед молодих виборців, які виявляють інтерес до таких кандидатів, як Роберт Кеннеді-молодший та Корнел Вест.

Попри досягнення адміністрації Байдена у вирішенні різних проблем, таких як студентська заборгованість та економіка, багато молодих виборців залишаються скептичними до того, чи робить президент достатньо, щоб покращити їхнє життя або зробити країну більш справедливою.

У NYT додають, що команді президента слід діяти обережно, щоб зберегти підтримку серед молодих виборців, які прагнуть до сміливого лідерства, що ставить на перше місце турботу про найбільш вразливі верстви населення, зокрема досягнення реального прогресу на шляху до створення держави Палестина пліч-о-пліч з сильним, демократичним Ізраїлем.

Раніше Білий дім попередив Конгрес США про обмеженість своїх ресурсів для підтримки України в майбутньому.

Джерело : NYT

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.