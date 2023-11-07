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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У російському Таганрозі пролунав сильний вибух у районі аеропорту

вибух
Фото: Getty Images

У Росії в місті Таганрог прогримів потужний вибух біля аеропорту.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Як стверджують очевидці, “затрусилися будинки, вікна, земля”.

Зараз дивляться

У мережі публікують фото, на яких видно, як здіймається дим.

У російському Таганрозі пролунав сильний вибух в районі аеропорту

Місцеві Telegram-канали

31 жовтня російські ЗМІ повідомляли про сильний вибух на заводі з випуску вибухівки Урал у Солікамську Пермського краю РФ.

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Вибух, Росія
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У російському Таганрозі пролунав сильний вибух у районі аеропорту

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