У російському Таганрозі пролунав сильний вибух у районі аеропорту
У Росії в місті Таганрог прогримів потужний вибух біля аеропорту.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Як стверджують очевидці, “затрусилися будинки, вікна, земля”.
У мережі публікують фото, на яких видно, як здіймається дим.
31 жовтня російські ЗМІ повідомляли про сильний вибух на заводі з випуску вибухівки Урал у Солікамську Пермського краю РФ.
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