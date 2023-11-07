У російському Таганрозі пролунав сильний вибух у районі аеропорту

Від стрільців до кухарів: стартувала рекрутингова кампанія від полку Азов

Війську потрібні різні професії. З таким гаслом стартувала в Україні нова рекрутингова кампанія. 12 бригада спеціального призначення Нацгвардії Азов у співпраці з найбільшим в Україні сайтом пошуку роботи Work.ua шукатимуть кваліфікованих людей різноманітних професій, які нині вкрай необхідні. І це не лише штурмовики та піхотинці, але й екскаваторники, водії, механіки, діловоди.

5 Листопада, 11:59

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