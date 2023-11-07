У відповідь на рішення РФ: члени НАТО зупиняють участь у Договорі про скорочення озброєнь

Союзники по НАТО засудили рішення РФ вийти з Договору про звичайні збройні сили в Європі. Члени блоку оголосили про намір безстроково призупинити свою участь у ньому.

Відповідна заява з’явилася на офіційному сайті НАТО.

Зазначається, що союзники засуджують такий крок РФ, “а також її агресивну війну проти України, яка суперечить цілям Договору”.

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В НАТО звертають увагу, що Росія систематично підриває євроатлантичну безпеку та міжнародний порядок, продовжує демонструвати нехтування контролем над озброєннями (включно з ключовими принципами взаємності, прозорості, перевірки).

– Визнаючи роль Договору як наріжного каменю євроатлантичної архітектури безпеки, ситуація, за якої держави-учасниці НАТО дотримуються договору, а РФ ні, була б нестабільною. Тому країни-учасниці Договору мають намір призупинити його дію на стільки часу, скільки це буде необхідно, – наголошується в заяві.

Таке рішення підтримали всі союзники по НАТО.

Водночас у заяві сказано, що члени НАТО залишаються єдиними у своїй відданості зниженню воєнних ризиків, “ефективному контролю над звичайними озброєннями як ключовому елементу євроатлантичної безпеки”.

В НАТО продовжать консультації, оцінять наслідки нинішньої ситуації та її вплив на безпеку блоку.

Що відомо про вихід РФ із Договору про звичайні збройні сили

Країна-агресор Росія ще в 2007 році призупинила свою участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі.

А 7 листопада РФ офіційно вийшла з цього безпекового документа. У Москві оголосили, що низка положень Договору “перестали відповідати інтересам Росії”.

Що відомо про Договір

Договір про звичайні збройні сили в Європі був підписаний 19 листопада 1990 року в Парижі. Він встановлював обмеження на ключові категорії звичайної військової техніки в Європі і передбачав знищення надлишкової зброї. Угода визначала граничні чисельності звичайних озброєнь, розгорнутих на території Європи.

Підписи під документом спершу поставили представники 16 країн НАТО (США, Канада, Данія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Іспанія, Туреччина, Велика Британія та Бельгія), а також шість держав організації Варшавського договору (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР та Чехословаччина).

Договір набув чинності 9 листопада 1992 року. Після розпаду СРСР Росія ратифікувала цей документ.

Джерело: НАТО

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