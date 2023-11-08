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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Диверсії на залізницях залишаються серйозною проблемою для Кремля – британська розвідка

залізниця
Фото: Depositphotos

Через 17 місяців після того, як відбулись перші інциденти, диверсії на російських залізницях з боку антивоєнних активістів продовжують становити серйозну проблему для російської влади.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Дослідження незалежного російського видання Медіазона свідчить, що станом на жовтень 2023 року 76 справ про диверсії на залізниці дійшли до суду з моменту вторгнення. Щонайменше 137 осіб, переважна більшість з яких віком до 24 років, були притягнуті до кримінальної відповідальності.

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У британській розвідці зазначають, що з початку 2023 року на ключових об’єктах залізничної інфраструктури з’явилися трафарети з попередженнями про те, що, згідно з Кримінальним кодексом Росії, за диверсію можна отримати покарання аж до довічного ув’язнення.

Зазначено, що російська військова логістика, включно з постачанням для війни в Україні, як і раніше, залежить від 33 тис. км залізничних шляхів країни.

– Оскільки практично всі методи відкритого інакомислення заборонені в Росії, диверсії продовжують бути привабливими для меншості молодих людей як метод протесту проти “спеціальної воєнної операції”, – йдеться у повідомленні.

Раніше у ГУР Міноборони України повідомили, що у Росії відбулися невдалі випробування ракет Ярс і Булава, що є носіями ядерної зброї. Ще одна невдача спіткала РФ із ракетою Сармат.

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Залізниця, Росія
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