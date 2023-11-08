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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Франція планує виділити у фонд підтримки України €200 млн

Себастьєн Лекорню
Фото: Getty Images

Уряд Франції планує виділити у фонд підтримки України 200 млн для продовження закупівлі техніки для ЗСУ.

Таку заяву зробив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, виступаючи перед Національними зборами, повідомляє Franceinfo.

За словами глави міноборони, це дозволить Парижу розпочати нову стратегію придбання нового обладнання для української армії. Він додав, що війна в Україні є “конфліктом, від якого ми не повинні відвертатися”.

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– Ви проголосували в комітеті за поправку, що відкриває можливість виділення ще €200 млн для фонду підтримки Україн, – звернувся він до французьких парламентарів.

Допомога від Франції

У червні Франція оголосила, що готує багаторічний пакет допомоги Україні, який, зокрема, включатиме гуманітарну допомогу, а також оголосила про виділення €40 млн для екстреної реконструкції 2023 року.

Він складатиметься переважно з грантів, щоб уникнути збільшення навантаження на публічні фінанси України.

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Війна в Україні, військова допомога, Україна-Франція, Франція
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