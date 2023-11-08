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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Конгресі США підтримали передачу Україні заморожених російських активів

Конгрес США
Фото: Unsplash

Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США підтримав законопроєкт про передання Україні заморожених активів РФ.

Про це повідомляє Голос Америки.

Зазначено, що законодавці, виступаючи на підтримку законопроєкту, заявили, що саме Росія “має платити за свою війну”.

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– Нам потрібен план якомога швидшої перемоги, і цей план має гарантувати, що США не будуть нести цей тягар самотужки. Саме тому я вніс на розгляд законопроєкт про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців, – сказав конгресмен-республіканець Майкл Маккол, голова комітету з міжнародних відносин.

За його словами, цей двопартійний та двопалатний законопроєкт вимагає від адміністрації Байдена передати Україні заморожені суверенні активи Росії. Документ також унеможливлює повернення російських активів до РФ, доки вона не виплатить компенсацію Україні.

– Настав час, щоб Росія розплачувалась за війну, яку вона розпочала, – наголосив Маккол.

Він також закликав “не забувати про важливість війни в Україні” і що “Росія, Китай та Іран працюють разом, щоб підірвати безпеку США і наших найближчих союзників та партнерів”.

Своєю чергою конгресмен-демократ Грегорі Мікс, співголова Комітету з міжнародних відносин додав, що з розвитком війни має розвиватися і економічна стратегія.

– Це включає і підтримку України, яка дасть їй змогу стати повноцінним економічним гравцем у Європі. І це потрібно робити під час війни, а не лише після перемоги України, – сказав він.

Мікс зазначив, що передання заморожених російських суверенних активів на допомогу Україні – це один із засобів, якого США мають прагнути разом з європейськими партнерами.

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– Наразі ми бачимо обнадійливі сигнали від Європи, де зосереджена більшість цих російських активів і чиї правові умови є більш вимогливими, – підкреслив конгресмен.

Раніше лідери ЄС підтримали плани використання мільярдів євро, отриманих від заморожених активів РФ, для допомоги Україні.

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Джерело: Голос Америки
активи РФ, Війна в Україні, США
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