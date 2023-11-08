У США прокоментували заяву Зеленського про недоречність виборів під час війни

У Держдепартаменті США розуміють позицію президента України Володимира Зеленського щодо недоречності виборів під час війни.

Про це на брифінгу заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

– Важливо пам’ятати, що Україна перебуває в такому становищі, тому що Росія продовжує свою повномасштабну незаконну війну проти неї, – сказав він.

Пател зазначив, що майже 20% території України окуповані, а десятки мільйонів громадян стали біженцями та тимчасово переміщеними особами. Крім того, Росія продовжує щодня бомбити цивільну інфраструктуру по всій території країни.

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Заступник речника Держдепу наголосив, що позиція, озвучена Зеленським, зрештою, “відповідає їхній Конституції”.

– Сполучені Штати й далі віддані не лише підтримці України в її боротьбі проти агресії РФ, а й збереженню міцності демократії у воєнний час, – додав Пател.

6 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні не буде виборів під час повномасштабної війни.

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