Україна надала Угорщині пропозиції, щоб вирішити питання нацменшин – Стефанішина
Україна вже надала Угорщині детальну дорожню карту того, як можна вирішити суперечки щодо національних спільнот, які виникають з урядом цієї країни.
Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі інформаційного національного телемарафону Єдині новини.
Стефанішина звернула увагу, що Україні важливо не відчути так званий угорський слід у звіті Європейської комісії, щоб він був неупереджений.
– Єврокомісія у звіті підтвердила прогрес України, що права національних меншин відповідають Копенгагенським критеріям, які виставляють країнам – членам ЄС, – наголосила Стефанішина.
Віцепрем’єр-міністр закликає дійти до спільного рішення з Угорщиною та надати зворотний зв’язок щодо поданих пропозицій.
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