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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Україна надала Угорщині пропозиції, щоб вирішити питання нацменшин – Стефанішина

Ольга Стефанішина
Фото: УНІАН

Україна вже надала Угорщині детальну дорожню карту того, як можна вирішити суперечки щодо національних спільнот, які виникають з урядом цієї країни.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі інформаційного національного телемарафону Єдині новини.

Стефанішина звернула увагу, що Україні важливо не відчути так званий угорський слід у звіті Європейської комісії, щоб він був неупереджений.

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– Єврокомісія у звіті підтвердила прогрес України, що права національних меншин відповідають Копенгагенським критеріям, які виставляють країнам – членам ЄС, – наголосила Стефанішина.

Віцепрем’єр-міністр закликає дійти до спільного рішення з Угорщиною та надати зворотний зв’язок щодо поданих пропозицій.

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Єврокомісія, Війна в Україні, Ольга Стефанішина, Угорщина, Україна-ЄС, Україна-Угорщина
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