Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Поліцейські знайшли військового, який подарував Частякову гранату – МВС
6 листопада – річниця визволення Києва від нацистів: як це було
Під Києвом від вибуху гранати загинув помічник Залужного Частяков, поранено його 13-річного сина
День визволення Києва: архівні знімки зруйнованої столиці
Заява Фаріон про українських військових: Чернєв звернувся до СБУ
Світ
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Хезболла має російські ракети Онікс, якими може загрожувати кораблям США – ЗМІ

Хезболла
Фото: Getty Images

Хезболла закупила російські протикорабельні ракети Яхонт (вони ж П-800 Онікс), які дадуть Хезболлі можливість нести загрозу для американських військових кораблів у Середземному морі.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела в Лівані, обізнані з арсеналом угруповання.

Минулого тижня лідер Хезболли Саєд Хасан Насралла попередив Вашингтон, що має дещо напоготові для американських кораблів, які перебувають у морі поблизу Ізраїлю та сектора Гази.

Зараз дивляться

Два джерела в Лівані кажуть, що Сайєд Хасан Насралла мав на увазі значно збільшений потенціал протикорабельних ракет, включно з ракетами російського виробництва Яхонт із дальністю ураження 300 км.

Раніше ЗМІ та аналітики неодноразово повідомляли, що Хезболла протягом багатьох років купувала ракети “Яхонт” у Сирії після того, як понад десять років тому перекинула їх туди для надання допомоги президенту Башару Асаду в боротьбі з громадянською війною.

Однак Хезболла ніколи не підтверджувала наявність у неї російських протикорабельних ракет.

Наразі в Середземному морі перебувають два авіаносці ВМС США та допоміжні кораблі.

19 жовтня повідомлялося, що ізраїльські військові завдали ударів по військових об’єктах угруповання Хезболла в прикордонній зоні з Ліваном.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Джерело: Reuters
Війна в Ізраїлі, Ліван, Сектор Газа
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україна евакуювала із сектора Гази першу групу із 43 українців – Зеленський
сектор Гази Ізраїль, війна в Ізраїлі
Чи може Третя світова стати реальністю – які основні сценарії та сторони потенційної війни
Хезболла має російські ракети Онікс, якими може загрожувати кораблям США – ЗМІ
Лідер ХАМАСу оточений в бункері – міністр оборони Ізраїлю
Хезболла має російські ракети Онікс, якими може загрожувати кораблям США – ЗМІ
Пропустили першу групу: із сектору Гази почали випускати українців
Хезболла має російські ракети Онікс, якими може загрожувати кораблям США – ЗМІ
Війна в Ізраїлі провокує все більше демаршів, найгучніший – з боку Туреччини – експерт
Хезболла має російські ракети Онікс, якими може загрожувати кораблям США – ЗМІ

Завантаження

Ігри
Відео
Здоров'я
”Мене розстріляли, але я вижив”: історія воїна, якого врятувало справжнє диво

Захисника Євгенія Романа. Росіяни взяли його в полон, розстріляли, фактично стратили, але він вижив і доповз до позицій наших армійців. Євгеній каже, що вижив завдяки Богу і певно тому, що має ще призначення в цьому житті.

Оксана Михайлова
ГУР ліквідувало колаборанта | 100 тисяч снарядів для України | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
Хезболла має російські ракети Онікс, якими може загрожувати кораблям США – ЗМІ
Втома від війни та корупція — назад у 2016? | Обстріл Сумщини | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
Хезболла має російські ракети Онікс, якими може загрожувати кораблям США – ЗМІ
Офіційно: це зробило ГУР! | СБУ викрила зрадницю на Донеччині | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
Хезболла має російські ракети Онікс, якими може загрожувати кораблям США – ЗМІ
Звіт ЄС: підсумки | Штурм окупантів на Донеччині | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
Хезболла має російські ракети Онікс, якими може загрожувати кораблям США – ЗМІ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь