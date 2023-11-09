Хезболла має російські ракети Онікс, якими може загрожувати кораблям США – ЗМІ
Хезболла закупила російські протикорабельні ракети Яхонт (вони ж П-800 Онікс), які дадуть Хезболлі можливість нести загрозу для американських військових кораблів у Середземному морі.
Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела в Лівані, обізнані з арсеналом угруповання.
Минулого тижня лідер Хезболли Саєд Хасан Насралла попередив Вашингтон, що має дещо напоготові для американських кораблів, які перебувають у морі поблизу Ізраїлю та сектора Гази.
Два джерела в Лівані кажуть, що Сайєд Хасан Насралла мав на увазі значно збільшений потенціал протикорабельних ракет, включно з ракетами російського виробництва Яхонт із дальністю ураження 300 км.
Раніше ЗМІ та аналітики неодноразово повідомляли, що Хезболла протягом багатьох років купувала ракети “Яхонт” у Сирії після того, як понад десять років тому перекинула їх туди для надання допомоги президенту Башару Асаду в боротьбі з громадянською війною.
Однак Хезболла ніколи не підтверджувала наявність у неї російських протикорабельних ракет.
Наразі в Середземному морі перебувають два авіаносці ВМС США та допоміжні кораблі.
19 жовтня повідомлялося, що ізраїльські військові завдали ударів по військових об’єктах угруповання Хезболла в прикордонній зоні з Ліваном.
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