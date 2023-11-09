Переплутав з ящиком перців. У Південній Кореї робот розчавив людину
У Південній Кореї робот на смерть роздавив чоловіка після того, як не зміг відрізнити його від коробок з продуктами.
Про це повідомляє BBC.
Інцидент стався, коли сорокарічний чоловік, співробітник робототехнічної компанії, перевіряв робота.
Машина відповідала за підйом ящиків з перцем і перенесення їх на піддони.
Зазначено, що роботизована рука, прийнявши працівника за ящик з продуктами, схопила його і штовхнула на конвеєрну стрічку, розчавивши обличчя і грудну клітку.
Потерпілого відправили до лікарні, але пізніше він помер.
Раніше у Китаї зробили складну очну операцію за допомогою робота-хірурга.
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