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Переплутав з ящиком перців. У Південній Кореї робот розчавив людину

Переплутав з ящиком перців. У Південній Кореї робот розчавив людину
Фото: Depositphotos

У Південній Кореї робот на смерть роздавив чоловіка після того, як не зміг відрізнити його від коробок з продуктами.

Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався, коли сорокарічний чоловік, співробітник робототехнічної компанії, перевіряв робота.

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Машина відповідала за підйом ящиків з перцем і перенесення їх на піддони.

Зазначено, що роботизована рука, прийнявши працівника за ящик з продуктами, схопила його і штовхнула на конвеєрну стрічку, розчавивши обличчя і грудну клітку.

Потерпілого відправили до лікарні, але пізніше він помер.

Раніше у Китаї зробили складну очну операцію за допомогою робота-хірурга.

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Джерело: BBC
Південна Корея, Робот, Технології, Штучний інтелект
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