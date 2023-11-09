По 4 години щодня. Ізраїль погодився на часткове припинення вогню в Газі – Кірбі
Ізраїльські військові на чотири години в день зупинятимуть операції на півночі сектору Гази, починаючи з 9 листопада, щоб дати можливість людям виїхати із зони бойових дій.
Про це повідомив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.
За його словами, такої домовленості вдалося досягти завдяки дискусіям між американськими та ізраїльськими офіційними особами в останні дні, зокрема завдяки переговорам президента США Джо Байдена з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.
– Ізраїльтяни сказали нам, що протягом паузи в цих районах не буде військових операцій і що цей процес починається сьогодні. Ми вважаємо, що це значні перші кроки, і, очевидно, ми хочемо, щоб вони продовжувалися стільки, скільки потрібно, – наголосив він.
І пояснив, що жителі Гази отримуватимуть повідомлення про ці паузи за три години до припинення вогню.
Водночас Кірбі зауважив, що повне припинення вогню між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС не є правильним, тому що це допоможе терористам “узаконити те, що вони зробили 7 жовтня”.
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