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Валентина Летяк, редакторка стрічки

По 4 години щодня. Ізраїль погодився на часткове припинення вогню в Газі – Кірбі

По 4 години щодня. Ізраїль погодився на часткове припинення вогню в Газі – Кірбі
Фото: Getty Images

Ізраїльські військові на чотири години в день зупинятимуть операції на півночі сектору Гази, починаючи з 9 листопада, щоб дати можливість людям виїхати із зони бойових дій.

Про це повідомив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

За його словами, такої домовленості вдалося досягти завдяки дискусіям між американськими та ізраїльськими офіційними особами в останні дні, зокрема завдяки переговорам президента США Джо Байдена з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Зараз дивляться

– Ізраїльтяни сказали нам, що протягом паузи в цих районах не буде військових операцій і що цей процес починається сьогодні. Ми вважаємо, що це значні перші кроки, і, очевидно, ми хочемо, щоб вони продовжувалися стільки, скільки потрібно, – наголосив він.

І пояснив, що жителі Гази отримуватимуть повідомлення про ці паузи за три години до припинення вогню.

Водночас Кірбі зауважив, що повне припинення вогню між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС не є правильним, тому що це допоможе терористам “узаконити те, що вони зробили 7 жовтня”.

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Джерело: Reuters
Ізраїль, Білий дім, Війна в Ізраїлі, Джон Кірбі, Сектор Газа, США
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