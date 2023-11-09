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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

РФ не має впливового лідера, є лише образ: Юсов пояснив, для чого існують двійники Путіна

РФ не має впливового лідера, є лише образ: Юсов пояснив, для чого існують двійники Путіна

Наявність двійників у диктатора Володимира Путіна говорить про слабкість російського режиму.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, двійників у Путіна щонайменше три, хоча можуть бути варіанти.

Зараз дивляться

Те, що російський президент має щонайменше трьох двійників, говорить не про якусь сильну владу в Росії, а про політичну технологію.

Це говорить про те, що РФ не має сильного впливового лідера, впевненого в собі політика, а має образ Великого брата, який насправді виявляється не таким вже і великим, і не братом зовсім.

– А ще це говорить про страх Кремля і розуміння того, що вся їхня конструкція – такий собі картковий будиночок: тримається на образі диктатора Путіна. І якщо забрати оці милиці у вигляді двійників Путіна, то вся конструкція просто розсиплеться, – наголошує Андрій Юсов.

Представник ГУР вважає, що наявність двійників також говорить про страх самого Путіна, про страх перед комунікацією. Тут Андрій Юсов згадав зустрічі російського президента зі своїм командуванням чи ще кимось за довжелезними столами, де сам диктатор сидить за кілька метрів від тих, з ким розмовляє.

– Це продовження історії про багатометрові столи, за якими сидить самотній чоловік, схожий на Путіна, – заявив Андрій Юсов.

До речі, ці довжелезні столи Путіна вже давно стали мемами в інтернеті.

А ще в ГУР зауважили, що інформація про ймовірну смерть Путіна поки що не підтвердилася.

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Володимир Путін, ГУР, Росія
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