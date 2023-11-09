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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Втрата С-400 змусить РФ перекидати ППО в Україну з російської периферії – британська розвідка

С-400
Фото: Getty Images

Росії доведеться перерозподілити свої зенітно-ракетні комплекси, які захищають її територію, після втрати кількох ЗРК С-400 дальнього радіуса дії (SA-21 за кодифікацією НАТО).

Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на британську розвідку.

Так, минулого тижня стало відомо, що агресор втратив кілька зенітно-ракетних комплексів С-400.

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– Новий аналіз свідчить про те, що для збереження покриття над Україною Росії, ймовірно, доведеться перерозподілити ЗРК, які зазвичай захищають віддалені частини РФ, – зазначається в аналізі.

Розвідка нагадує, що російські системи С-400 здатні вражати цілі на відстані до 400 км.

І переміщення цих ЗРК, що розміщені в стратегічно важливих місцях, а також уздовж кордонів РФ, “майже напевно послабить російську протиповітряну оборону на периферії”.

Як наголошують у розвідці, перерозподіл Росією стратегічних засобів ППО ще раз продемонструє, як війна проти України “продовжує перенапружувати армію РФ і послаблює її здатність утримувати базову оборону на своїй величезній території”.

Знищення російських С-400: що відомо

Нещодавно британська розвідка повідомляла, що Росія за тиждень могла втратити щонайменше чотири пускові установки ЗРК великої дальності внаслідок ударів української артилерії.

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Йдеться про системи С-400 Тріумф. Три пускові установки наприкінці жовтня були знищені в Луганській області.

Збройні сили України ліквідували кілька систем С-400 і на території тимчасово окупованого Криму. Це сталося, наприклад, 23 серпня поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут та у вересні поблизу Євпаторії.

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Війна в Україні, Велика Британія, Розвідка, Російська агресія
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