Втрата С-400 змусить РФ перекидати ППО в Україну з російської периферії – британська розвідка

Росії доведеться перерозподілити свої зенітно-ракетні комплекси, які захищають її територію, після втрати кількох ЗРК С-400 дальнього радіуса дії (SA-21 за кодифікацією НАТО).

Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на британську розвідку.

Так, минулого тижня стало відомо, що агресор втратив кілька зенітно-ракетних комплексів С-400.

Розвідка нагадує, що російські системи С-400 здатні вражати цілі на відстані до 400 км.

І переміщення цих ЗРК, що розміщені в стратегічно важливих місцях, а також уздовж кордонів РФ, “майже напевно послабить російську протиповітряну оборону на периферії”.

Як наголошують у розвідці, перерозподіл Росією стратегічних засобів ППО ще раз продемонструє, як війна проти України “продовжує перенапружувати армію РФ і послаблює її здатність утримувати базову оборону на своїй величезній території”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 November 2023.

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 9, 2023