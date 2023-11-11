Чехія оприлюднила перелік військової допомоги Україні з початку війни

Міністерство оборони Чехії оприлюднило перелік військової допомоги, яку надало Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

В оприлюдненому документі від Міністерства оборони Чехії йдеться, що загальна сума військової допомоги Україні перевищує 6 млн крон (€241,5 млн). До неї увійшли сучасна, радянська техніка та боєприпаси.

У списку не на всіх позиціях наведено номенклатуру озброєння, але є загальний обсяг постачання та роки виробництва переданої техніки.

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Зокрема, Україна отримала від Чехії 128 мінометів 1971-1979 року випуску, 17,4 тис. мінометних снарядів, 62 танки 1968, 1977, 1985-1989, 1993 років виробництва, 13 самохідних гаубиць випуску 1980-1986 років, 131 бойову машину піхоти, випущені в період з 1973 до 1989 року, 1993 та 1999 років.

Водночас Збройні сили України отримали понад 30 тис. одиниць короткоствольної та понад 11,2 тис. довгоствольної вогнепальної зброї, понад 4,2 млн набоїв, 645 протитанкових ракет, 17,4 тис. мінометних боєприпасів, 4,9 тис. ракет для пускових установок, понад 84,8 тис. артилерійських снарядів.

У переліку міститься чотири гелікоптери Mi-24 Hind 2005 і 2006 року виробництва. Водночас Чехія передала Україні перев’язувальні матеріали та ліки.

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