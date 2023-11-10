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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Рамштайн-17 планується на середину листопада – Пентагон

Сабріна Сінгх
Фото: Getty Images

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, яке буде вже 17-м, відбудеться в середині листопада.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

– В середині листопада ми маємо намір провести ще одну Контактну групу з питань оборони України. Союзники та партнери продовжують підтримувати Україну в тому, що їй потрібно в цій боротьбі, – наголосила вона.

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Сінгх нагадала про пакет допомоги, наданий США минулого тижня, зауваживши, що ця підтримка продовжиться, проте пакети стануть меншими, оскільки Конгрес не ухвалив додаткового фінансування.

– Наші пакети стають дедалі меншими, тому що нам доводиться дозувати нашу підтримку Україні. Ми дуже просимо Конгрес ухвалити додатковий запит, який надіслав президент, щоб ми могли продовжувати задовольняти потреби України на полі бою, – додала вона.

Днями держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр фінансів Джанет Єллен, глава Пентагону Ллойд Остін та адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Павер закликали американський Конгрес затвердити надання Україні $11,8 млрд прямої бюджетної підтримки в рамках додаткового пакету Джо Байдена.

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Війна в Україні, Зброя для України, Пентагон, Рамштайн, США, США-Україна
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