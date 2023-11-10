Який розмір середньої зарплати у Польщі 2023 та від чого він залежить

Приїжджаючи на роботу до Польщі, іноземці розраховують на високу зарплату та гідні умови праці. Спілкуючись із посередниками, можна почути захмарні цифри. Та чи відповідають вони дійсності? Розберімось, що таке польська зарплата.

Яка середня зарплата в Польщі у 2023 році

Перш ніж перейти до цифр, варто зазначити, що зарплата в Польщі складається з двох параметрів – нетто і брутто.

нетто – чистий дохід працівника, який він отримує після утримання всіх необхідних податків і зборів;

брутто – сума до вирахування різних виплат та податків.

Саме сума брутто найчастіше фігурує в договорах та інших документах. Варто розуміти, що отримувати працівник буде менше.

Стандартні позиції, які відраховуються з усіх зарплат працівників (брутто):

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Сhorobowe — обов’язкова страховка, якщо іноземець працює по umowy o pracę 2,45%;

Внески до пенсійного фонду – 9,76;

Медичне страхування – 7,77%;

Прибутковий податок або авансовий платіж в PIT – 6,63% за вирахуванням соціальних виплат;

Фонд із втрати працездатності – 1,5%.

Це не всі внески, які утримує держава з працівника.

Основні показники рівня заробітних плат:

Мінімальна заробітна плата (з 01.01.2023 до 30.06.2023) – 3490 злотих брутто на місяць (або 22,80 злотих брутто на годину); Середня заробітна в економіці за квітень 2023 року – 7124,26 злотих брутто на місяць, а за серпень 2023 року – 7363,57 злотих.

Значення середньої зарплати непостійні і можуть змінюватися упродовж року.

Середній рівень заробітної плати в Польщі за воєводствами

Середній рівень заробітної плати в Польщі залежить від багатьох чинників. Один із них – регіон. Це означає, що в деяких регіонах Польщі заробітна плата може бути більшою, а у деяких – меншою.

На початок 2023 року найвищий рівень заробітної плати спостерігався у таких воєводствах:

Мазовецьке – 5860 злотих на місяць;

Поморське – 5100 злотих на місяць;

Нижньосилезьке – 5100 злотих на місяць;

Малопольське воєводство – 4900 злотих на місяць;

Сілезьке – 4900 злотих на місяць.

Статистика формується із середньої зарплати в усьому регіоні.

Середній рівень заробітної плати в Польщі за професіями

Рівень заробітної плати в Польщі у 2023 році може також залежати від спеціалізації. В середньому у Польщі найбільше заробляють IT-спеціалісти – 8000 злотих брутто на місяць.

Далі, за даними статистики, ідуть водії вантажівок на міжнародних перевезеннях – 4500 злотих брутто на місяць. Третє місце посіли будівельники – 4000 злотих брутто на місяць.

Водночас найменшу заробітну плату отримують:

продавці – від 2000 до 3000 злотих брутто на місяць;

перукарі – 2000 злотих брутто на місяць;

електрики – 2500 злотих брутто на місяць;

прибиральники – від 2000 до 2500 злотих брутто на місяць.

Рівень заробітної плати у Польщі може відрізнятися залежно від регіону, договору та зайнятості. Також на оплату праці впливає досвід роботи працівника – чим більший досвід, тим більше буде зарплата.

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