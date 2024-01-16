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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ситуація на фронті й прогноз на 2024 рік: про що говорили головком ЗСУ і генерал США

Ситуація на фронті й прогноз на 2024 рік: про що говорили головком ЗСУ і генерал США
Фото: Факти ICTV

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з очільником Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном. Вони обговорили ситуацію на фронті в Україні.

Про що говорили Залужний і Браун

За словами Залужного, він поінформував генерала Брауна про ситуацію на полі бою загалом та детально на окремих ділянках фронту.

– Поділився результатами аналізу бойових дій у 2023 році та прогнозами на 2024 рік. Разом з очільником Об’єднаного комітету начальників штабів США обмінялися думками у питаннях, що становлять взаємний стратегічний інтерес, – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний подякував генералу Брауну та всьому американському народу за всебічну підтримку України у боротьбі з повномасштабною збройною агресією Росії.

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Ситуація на фронті й прогноз на 2024 рік: про що говорили головком ЗСУ і генерал США

Джерело: Головнокомандувач ЗСУ

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Війна в Україні, Валерій Залужний, США, Україна-США, Чарльз Браун
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