Запускають одразу з конвеєра: у ГУР назвали кількість дронів, які виробляє РФ щомісяця

Заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що російське оборонне виробництво випускає 300-350 ударних дронів щомісяця.

Багато в чому це залежить від наявності комплектовання як для корпусів безпілотників, так і для двигунів.

Скібіцький зауважив, що тактика із застосуванням бойових БПЛА у російської армії аналогічна ракетній – вони запускають їх по Україні одразу з конвеєра.

Зараз дивляться

— Тому ми й бачимо різну кількість безпілотників, які застосовуються. Грудень показав, що навіть якщо у ворога і були якісь запаси, то вони на сьогодні вичерпуються і всі ці БПЛА, що запускаються, буквально надходять з конвеєра, — підкреслив представник української розвідки.

Нагадаємо, на лівобережжі Херсонщини російські війська все частіше збивають власні безпілотники. Український військовий спостерігач Костянтин Машовець заявив, що активність українських безпілотників настільки поширена на східному березі, що російське угруповання військ Днепр почало оповіщати особовий склад про те, коли безпілотники РФ діятимуть в їхньому районі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.