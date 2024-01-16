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Світ
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Польські аграрії розблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною

фури на кордоні
Фото: УНІАН

Увечері 16 січня польські фермери тимчасово припинили блокаду пунктів пропуску Краківець та Рава-Руська на кордоні з Україною.

На цю мить в’їзду на територію нашої країни перед цими пунктами пропуску очікують майже 700 вантажівок.

— Прикордонники спільно із працівниками контрольних служб працюють, щоб забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок, — зазначили співробітники Держприкордонслужби України.

Оформлення та пропуск транспортних засобів прикордонних служб з обох сторін здійснюється у звичайному режимі, але водіїв попереджають про затори та просять заздалегідь розраховувати свій час при виїзді.

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22 листопада польські фермери приєдналися до протестів вантажоперевізників на кордоні, вимагаючи від Варшави запровадити субсидії на кукурудзу, виділити додаткові гроші на кредити ліквідності та збереження сільськогосподарського податку на рівні минулого року.

Нагадаємо, напередодні міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини написали колективний лист Єврокомісії з вимогою ввести імпортне мито на українське зерно через нібито недобросовісну конкуренцію.

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Джерело: Держприкордонслужба
блокада кордону, Держприкордонслужба, Польща
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