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Шольц звинуватив країни ЄС у недостатній допомозі Україні, Брюссель проводить аудит зброї

війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Брюссель проводить аудит того, скільки зброї країни-члени ЄС надали Україні з моменту повномасштабного вторгнення РФ у відповідь на заяви про те, що деякі столиці не надіслали стільки допомоги, скільки могли.

Про це пише Financial Times з посиланням на трьох дипломатів ЄС.

Зазначено, що Європейська служба зовнішніх звʼязків (EEAS) має намір представити результати перевірки до саміту лідерів ЄС, що відбудеться 1 лютого.

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За словами одного з дипломатів, аудит базуватиметься на матеріалах, наданих державами-членами у відповідь на запити EEAS. Це вже має опір з боку деяких країн, що не бажають надавати повні дані.

Рішення про проведення аудиту було ухвалено після того, як минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц зажадав підрахувати і порівняти військові поставки країн до Києва.

– Поставки зброї для України, заплановані на сьогодні більшістю країн – членів ЄС, занадто малі. Нам [також] потрібен огляд того, який конкретний внесок зроблять наші європейські партнери для підтримки України цього року, – заявив Шольц.

За даними Кільського інституту світової економіки, до кінця жовтня 2023 року Німеччина надала військову допомогу Україні на понад €17 млрд. Це упʼятеро більше, ніж Данія, другий за обсягами допомоги спонсор серед країн ЄС.

– Хоча висловлювання Шольца були витлумачені як докір іншим великим державам ЄС, таким як Франція та Італія, чиї військові зобов’язання набагато менші, його публічний заклик до більшої прозорості був приватно підтриманий високопосадовцями в Брюсселі, які вважають, що деякі держави могли б надати Києву більше зброї в критичний момент, – додає видання.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейська комісія готова піти назустріч деяким вимогам Угорщини, щоб отримати пакет підтримки для України у розмірі 50 млрд євро.

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Джерело: Financial Times
ЄС, Війна в Україні, Військова техніка, ЗСУ
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