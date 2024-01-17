ЄС чекає розширення: в Єврокомісії хочуть змінити правила функціонування союзу

Європейська комісія в лютому представить свої ідеї щодо реформування договорів ЄС. Це передбачатиме зміну правил функціонування Євросоюзу на тлі майбутнього розширення.

Про це у своєму виступі в Європарламенті заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Очільниця Єврокомісії наголосила, що ЄС чекає розширення, і тому є потреба у роботі над власними реформами, щоб підготуватися до прийняття нових членів.

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– Як на практиці працюватиме Союз із понад 30 країн? Тільки ми, всередині Європейського Союзу, можемо відповісти на це питання. Ця палата вже висунула сміливі ідеї щодо реформи наших договорів. Наступного місяця комісія викладе наші ідеї в повідомленні до Європейського парламенту та Євроради напередодні дискусії лідерів під бельгійським головуванням, – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона також заявила про початок процесу скринінгу українського законодавства та формування рамки переговорів.

У листопаді минулого року Європарламент схвалив доповідь про необхідність реформування Європейського Союзу. Пропонується перегляд правил формування складу Єврокомісії, яка матиме назву Європейська виконавча влада, також зміна процедури обрання президента й обмеження кількості комісарів до 15.

16 січня у Давосі Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україну треба продовжувати підтримувати у протистоянні з РФ. За її словами, Україні потрібне постійне постачання зброї для захисту та стримування Росії в майбутньому.

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