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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Глава МЗС Британії: 10% оборонного бюджету США змогли знищити 50% російського озброєння

Глава МЗС Британії: 10% оборонного бюджету США змогли знищити 50% російського озброєння
Фото: Факти ICTV

Глава МЗС Великої Британії Девід Камерон повідомив, що лише 10% оборонного бюджету США змогли знищити 50% озброєння РФ.

Про це він сказав під час Українського сніданку в Давосі.

Камерон наголосив на важливості показати російському диктатору Володимиру Путіну, що Захід не втомився від війни і його не вдасться пересилити.

Зараз дивляться

Британський міністр закликав колег із США та ЄС надати Україні підтримку, оскільки їхні пакети допомоги є “ключовими”.

– Американським колегам я вже казав: ви витратили 10% оборонного бюджету, що дало змогу знищити 50% російського озброєння без жодного втраченого американського життя. Це просто чудовий результат, – вважає глава МЗС.

Він наголосив, що економічний потенціал українських союзників у 25 разів перевищує економіку країни-агресора.

– Від нас вимагається, щоб це було ефективно зроблено, і тоді ми приведемо процес до логічного завершення, – резюмував Камерон.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Путін вирішив “підпалити світ”. У разі перемоги над Україною він не зупиниться.

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Війна в Україні, Велика Британія, Девід Кемерон, США
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