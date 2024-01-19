Олександр Коваленко, Військово-політичний оглядач
Атака на нафтобазу в Клинцях – чим підірвали резервуари і чому це важливо
У Брянській області РФ у місті Клинці, 19 січня після атаки безпілотника почалася пожежа на місцевій нафтобазі. Гасіння пожежі триває досі. Що розташоване на цій нафтобазі і як її могли атакувати, Факти ICTV дізнавалися у військового експерта Олександра Коваленка.
Клинці Брянської області: що там розташоване
За словами експерта, Клинці – це важливий транзитний вузол у Брянській області для транспортування і матеріально-технічного забезпечення паливно-мастильними матеріалами, яке здійснюється в інтересах російського Міністерства оборони.
З цієї нафтобази відправлялися паливно-мастильні матеріали, зокрема для потреб російських окупаційних військ. Насамперед вони призначалися для забезпечення групи військ Запад і Центр.
– Звідти вже транзитом матеріали йшли безпосередньо в їхню зону відповідальності в тимчасово окуповану Луганську область, – повідомив Коваленко.
Чим могли вдарити по нафтобазі в Клинцях
За словами експерта, влучання було повітряним дроном.
– Російська місцева влада одразу заявила, що вони збили дрони, які летіли на Брянщину над Клинцями, але результат цього ми бачимо, – зазначив він.
Клинці на карті: де розташоване місто та яка відстань до Києва
Клинці́ – місто в Росії, адміністративний центр Клинцівського району та міського округу Клинці Брянської області. Воно розташоване за майже 60 км від крайньої північної точки на кордоні України та за 300 км від Києва.