Населенню на Заході слід готуватися до війни з Росією – адмірал НАТО

Збройні сили НАТО готуються до можливої війни з РФ, проте цивільні громадяни також повинні бути готовими, оскільки це вимагатиме значних змін у їхньому житті.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

– Ми повинні усвідомити, що мир не є даністю, що ми живемо в мирі. І саме тому ми [сили НАТО] готуємося до конфлікту з Росією… Але дискусія набагато ширша. Це також промислова база і люди, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль, – пояснив він.

Тому вважає правильними дії Швеції, яка вже закликала своє населення готуватися до війни на початку цього місяця.

Зараз дивляться

– Все починається з усвідомлення того, що не все можна передбачити і не все буде добре протягом наступних 20 років, – сказав Бауер.

За його словами, в разі початку повномасштабної війни з РФ потрібно буде мобілізувати велику кількість цивільних осіб, і уряди мають запровадити системи для управління цим процесом.

– Нам потрібно бути більш готовими по всьому спектру. Потрібно мати систему, яка дозводить знаходити більше людей, якщо справа дійде до війни, незалежно від того, відбудеться вона чи ні, – пояснив адмірал.

Це попередження пролунало напередодні найбільших навчань НАТО з часів холодної війни, під час яких відпрацьовуватимуть відбиття вторгнення російських військ.

У навчаннях Steadfast Defender, які триватимуть до травня, візьмуть участь близько 90 тис. військовослужбовців, зокрема 20 тис. – з Великої Британії.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що за п’ять-вісім років можлива агресія Росії проти країни-члена НАТО, нагадавши нещодавні погрози країни-агресора на адресу країн Балтії.

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