Трамп подав позов до Верховного суду, щоб йому дозволили брати участь у виборах

Дональд Трамп представив у Верховному суді низку аргументів, чому він має продовжувати брати участь у виборах 2024 року.

Про це пише видання Politico.

Трамп також закликав суд покласти край позовам проти його участі у передвиборчих перегонах. За його словами, ці судові позови нібито загрожують позбавленням виборчих прав десятків мільйонів американців і посіють хаос у всій країні.

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Адвокати Трампа закликали суддів скасувати грудневе рішення Верховного суду штату Колорадо, який постановив, що Дональд Трамп повинен бути позбавлений права брати участь у виборах відповідно до 14-ї поправки, яка забороняє людям обіймати державні посади, якщо вони брали участь у заколотах після того, як присягнули підтримувати Конституцію.

Верховний суд США має розглянути цю справу 8 лютого.

Свої аргументи Дональд Трамп виклав на 59 сторінках позову, і вони значною мірою повторюють аргументи, які він наводив у судах нижчих інстанцій.

Трамп заперечує, що він спровокував заворушення в Капітолії 6 січня 2021 року.

Ніщо з того, що зробив президент Трамп у відповідь на вибори 2020 року або 6 січня 2021 року, навіть віддалено не може бути кваліфіковане як повстання, стверджують його адвокати.

– Президент Трамп ніколи не брав участі і не керував будь-якими незаконними діями, що мали місце в Капітолії 6 січня 2021 року. Насправді все навпаки, оскільки президент Трамп неодноразово закликав до миру, патріотизму та правопорядку, – йдеться у документі.

Представники Трампа заявили, що його промова 6 січня була суто політичною промовою, захищеною 1-ю поправкою, а не спробою підбурювати своїх прихильників до штурму Капітолія.

Твердження про те, що президент Трамп має телепатичні здібності і знав, як відреагують його прихильники, не витримують критики, вважають його адвокати.

Штурм Капітолія США 6 січня 2021

6 січня відбулися насильницькі протести, організовані групою прихильників президента США Дональда Трампа, щоб вплинути на результати президентських виборів 2020 року.

Учасники протестів увірвалися до будівлі Капітолія США. Тоді загинуло п’ять людей. Проте ці події не вплинули на результати виборів, і президентом став Джо Байден.

Колишні помічники Білого дому стверджують, що Трамп знав, що дехто в натовпі був озброєний, і навіть після початку заворушень неодноразово відкидав прохання заспокоїти і розігнати натовп.

Нагадаємо, штат Мен слідом за Колорадо заборонив Дональду Трампу балотуватися в президенти США під час первинних виборів (праймериз) від Республіканської партії.

Джерело : Politico

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