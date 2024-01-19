Тримають подалі від фронту: розвідка Британії про появу нового літака РФ А-50 замість збитого

РФ запустила новий літак далекого радіолокаційного виявлення і управління А-50 замість збитого.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

Проте, розвідники кажуть, що “новий літак перебуває значно далі від лінії фронту, що підтверджує успіх України”.

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У зведенні зазначають, раніше повідомлялося, що 14 січня російський літак А-50 “майже напевно” вибухнув і згодом упав у Азовське море.

У Міністерстві оборони наголошують, що A-50 є “ключовим інструментом” для російських операцій над Україною, “забезпечуючи попередження про загрози з повітря, а також функції управління та контролю”.

За інформацією британської розвідки, 17 січня російські Військово-повітряні сили, зважаючи на все, “почали експлуатувати ще один А-50, але цього разу над суходолом на території Росії в районі Краснодарського краю, далі на схід від України”.

– Ця діяльність свідчить про зниження схильності до ризику щодо літаків і спробу зберегти A-50, що залишився, із втратою його загальної ефективності над Україною, – йдеться у повідомленні.

Попри відсутність офіційної позиції Росії щодо втрати А-50, ця діяльність, ймовірно, “демонструє мовчазне визнання Росією успішної операції, проведеної українцями проти дорогого повітряного об’єкта”, зазначають у Міноборони Британії. Якщо втрата А-50 “відбулася випадково, навряд чи знадобилося б таке рішення”.

Фото: Міноборони Росії

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