У Єврокомісії розповіли, скільки снарядів ЄС зможе виготовити у 2024 році

Європейський Союз до кінця 2024 року матиме можливість виробити щонайменше 1,3 мільйона снарядів.

Про це заявив єврокомісар із внутрішнього ринку та промисловості Тьєррі Бретон, повідомляє RTBF.

За його словами, зараз перед Європою стоїть подвійне завдання: надати військову допомогу Україні та поповнити свої власні запаси.

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Під час візиту до Таллінна комісар заявив, що більша частина артилерійських снарядів, вироблених європейськими компаніями, була передана Україні і тепер цю нестачу треба заповнити.

– Ми переживаємо вирішальний момент для нашої колективної безпеки в Європі в агресивній війні, яку веде Росія в Україні. Європа повинна і буде продовжувати підтримувати Україну всіма своїми засобами, – заявив Бретон.

Він запевнив, що ЄС досягне своєї мети з виробництва одного мільйона снарядів на рік у березні або квітні.

– Ми продовжимо нарощувати наші виробничі потужності приблизно з 1,3 до 1,4 мільйона до кінця цього року і продовжимо значно збільшувати їх наступного року, – сказав єврокомісар.

Він відмовився розкрити поточні показники виробництва, оскільки це секретні дані.

За його словами, Європа, маючи можливість виробляти мільйон снарядів, має бути впевненою, що більша частина з них надходитиме в Україну, оскільки це пріоритет.

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