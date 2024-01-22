Був головним конкурентом Трампа: Десантіс зняв свою кандидатуру на пост президента США

Губернатор Флориди Рон Десантіс вибув з президентської гонки. Він висував свою кандидатуру на посаду лідера США від Республіканської партії.

Про своє рішення він оголосив 21 січня у мікроблозі X (раніше Twitter).

Чому Рон Десантіс вирішив зняти свою кандидатуру

Рон Десантіс призупинив свою президентську кампанію майже через тиждень після свого невдалого виступу в Айові.

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У відео на X Десантіс сказав, що немає чіткого шляху до успіху президентської кампанії.

– Якби я міг щось зробити для досягнення сприятливого результату, більше інтерв’ю, я б це зробив, але я не можу просити наших прихильників добровільно приділяти свій час і жертвувати своїми ресурсами, якщо у нас немає чіткого шлях до перемоги. Відповідно, сьогодні я призупиняю свою передвиборчу кампанію, – говорить ДеСантіс.

ДеСантіс зазначив, що для ньго є абсолютно очевидним, що більшість республіканських виборців на праймеріз “хочуть дати Дональду Трампу ще один шанс”.

– Я підтримую його, тому що ми не можемо повернутися до старої республіканської гвардії минулих років або до перепакування, сформованого з перегрітого корпоративізму, який представляє Ніккі Хейлі, – додав він.

Нагадаємо, що вибори президента США мають відбутися 5 листопада 2024 року. Джо Байден заявив, що братиме в них участь, ще у квітні. Також бажання стати кандидатом від демократів висловили бізнесмен і політик Дін Філіпс і письменниця Маріанна Вільямсон.

Також свою кандидатуру на пост лідера США висунув 45-й президент США Дональд Трамп. Раніше він, перемігши на попередньому голосуванні в штаті Айова, заявив про амбіції у разі повернення на посаду голови Білого дому у 2024 році.

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