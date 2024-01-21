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Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Путін заради виборів пішов на контакт із “глубинным народом” Росії – ГУР

Володимир Путін
Фото: Getty Images

Відсутність результатів на фронті, ізоляція РФ та падіння рівня життя змушують кремлівських технологів перед президентськими виборами реалізовувати кампанію, спрямовану на укладення нового соціального договору, який планує укласти диктатор глава Кремля Володимир Путін із населенням РФ.

Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Черняк.

– Невтішне тло так званої виборчої кампанії у Кремлі вирішили “підмалювати” шляхом походу Путіна на контакт із “глубинным народом” – представниками місцевого самоврядування, – пояснив він.

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За його словами, зокрема у січні цього року там провели всеросійський форум Малая родина – сила России, щоб знизити суспільну напругу та виправдати злочинні дії Москви.

За даними української розвідки, на цьому форумі Путін пообіцяв виділити регіонам гроші на газифікацію, дороги, лікарні та школи, а також “штовхав” риторику про підтримку учасників “СВО”, “перемогу” Росії, “неефективні” санкції та “згуртованість” росіян.

Черняк зауважив, що головні завдання Кремля – заспокоїти росіян, зберегти повну суспільну підтримку війни проти України та не допустити дестабілізації всередині Росії.

Щодо утримання контролю над ситуацією та уникнення соціального “вибуху” під час електорального циклу, Кремль покладається як на силовиків, так і на представників муніципалітетів, яких на Росії – близько 7% від усіх виборців, додав розвідник.

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Путін заради виборів пішов на контакт із “глубинным народом” Росії – ГУР

Так звані вибори президента у РФ пройдуть 15-17 березня 2024 року. У разі переобрання диктатор Володимир Путін залишатися при владі до 2030 року. Росіяни вже почали завозити “агітаторів” і на тимчасово окуповані території України.

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Джерело: РБК-Україна
Війна в Україні, Вибори в Росії, Володимир Путін, ГУР, Розвідка, Російська агресія, Росія
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