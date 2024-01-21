Ще до інавгурації: Трамп озвучив нові терміни припинення війни в Україні у разі перемоги

45-й президент Сполучених Штатів, який знову висунув свою кандидатуру на виборах 2024 року, Дональд Трамп продовжує наполягати на тому, що здатний припинити війну в Україні у разі своєї перемоги.

Причому цього разу політик зазначив, що припинить військові дії ще до того, як офіційно займе Овальний кабінет у Білому домі.

Про це він заявив у ході виступу перед своїми виборцями у штаті Нью-Хемпшир.

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— Я врегулюю цю жахливу війну між Росією та Україною ще до інавгурації. Я знаю Путіна, я знаю Зеленського дуже добре, я знаю обох. Ми це врегулюємо, це потрібно врегулювати, — зазначив Трамп.

Водночас політик дорікнув Європі за те, що вона надавала Україні вдесятеро менше допомоги, ніж США, вказавши, що в майбутньому їй доведеться збільшити витрати.

Нагадаємо, президент Зеленський вкотре запросив Трампа відвідати Україну, а також поділитися його баченням, як припинити війну.

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