Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Такого не можна уявити. Жінка знайшла свою двійницю і знівечила ножем до невпізнання
Україна почала переговори з Німеччиною для повернення громадян додому
Ми рекомендуємо
Схема ухилення чоловіків від мобілізації через позбавлення жінок права на батьківство: що відомо
Війна може закінчитися на умовах Києва у 2024-му: аналітики назвали три складові
Терміново
На Хмельниччині знешкодили три Шахеди – ОВА
Світ
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

У Франції запевнили в продовженні допомоги Україні: Путін не дочекається нашої втоми

У Франції запевнили в продовженні допомоги Україні: Путін не дочекається нашої втоми
Фото: Getty Images

Наслідки від поразки України у війні, розв’язаної Росією, стануть згубними для всього європейського континенту, тому Франція й надалі продовжуватиме підтримку Києва.

Диктатор Володимир Путін розраховує на втому західних партнерів України, але цього не станеться.

Про це розповів міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне виданню Le Parisien.

Зараз дивляться

— У разі успіху на полі бою Росія зможе, зокрема, контролювати до 30% світового експорту пшениці. Результатом стала б інфляція та, ймовірно, дуже серйозна продовольча проблема. Тому ми маємо підтримати українців і не дати цьому конфлікту ув’язнути, — зазначив дипломат.

Сежурне також прокоментував нещодавню заяву президента Володимира Зеленського, що російські боєголовки, якими окупанти атакують Україну, містять у тому числі і французькі компоненти.

— Ми зараз оцінюємо ситуацію. Але це можливо питання залишків від старих контрактів. У будь-якому разі немає доведених фактів незаконної передачі компонентів Росії нашими виробниками, — пояснив він.

Нагадаємо, президент Макрон заявив, що Франція зобов’язана унеможливити перемогу Росії в Україні.

За його словами, оборонна промисловість Франції перебуває в режимі війни і може працювати швидше і більше, ніж раніше.

Читайте також
Франція продовжить постачати Україні озброєння та готова допомагати його виробляти – глава МЗС
Стефан Сежурне

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

військова допомога, Ракета, Франція
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Глава Міноборони Британії закликав Європу збільшити підтримку України
Грант Шаппс - міністр оборони Великої Британії
Дуда анонсував зустріч із Зеленським та назвав тему переговорів
Анджей Дуда
Україні не потрібні іноземні солдати. Дайте сучасну зброю – Зеленський
Володимир Зеленський
Атака дронів, мінування ЗАЕС, розблокування КПП із Румунією: новини 20 січня
У Франції запевнили в продовженні допомоги Україні: Путін не дочекається нашої втоми
Виробник Taurus готовий швидко поповнити запаси ракет у разі постачання Києву
Крилата ракета Taurus

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь