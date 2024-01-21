У Франції запевнили в продовженні допомоги Україні: Путін не дочекається нашої втоми

Наслідки від поразки України у війні, розв’язаної Росією, стануть згубними для всього європейського континенту, тому Франція й надалі продовжуватиме підтримку Києва.

Диктатор Володимир Путін розраховує на втому західних партнерів України, але цього не станеться.

Про це розповів міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне виданню Le Parisien.

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— У разі успіху на полі бою Росія зможе, зокрема, контролювати до 30% світового експорту пшениці. Результатом стала б інфляція та, ймовірно, дуже серйозна продовольча проблема. Тому ми маємо підтримати українців і не дати цьому конфлікту ув’язнути, — зазначив дипломат.

Сежурне також прокоментував нещодавню заяву президента Володимира Зеленського, що російські боєголовки, якими окупанти атакують Україну, містять у тому числі і французькі компоненти.

— Ми зараз оцінюємо ситуацію. Але це можливо питання залишків від старих контрактів. У будь-якому разі немає доведених фактів незаконної передачі компонентів Росії нашими виробниками, — пояснив він.

Нагадаємо, президент Макрон заявив, що Франція зобов’язана унеможливити перемогу Росії в Україні.

За його словами, оборонна промисловість Франції перебуває в режимі війни і може працювати швидше і більше, ніж раніше.

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