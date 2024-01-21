Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Такого не можна уявити. Жінка знайшла свою двійницю і знівечила ножем до невпізнання
Україна почала переговори з Німеччиною для повернення громадян додому
Ми рекомендуємо
Схема ухилення чоловіків від мобілізації через позбавлення жінок права на батьківство: що відомо
Терміново
На Хмельниччині знешкодили три Шахеди – ОВА
Європарламент схвалив резолюцію щодо позбавлення Угорщини права голосу в ЄС
Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Збиття літака Іл-22 над Азовським морем: під час атаки загинув командир Віктор Клімов

Збиття літака Іл-22 над Азовським морем: під час атаки загинув командир Віктор Клімов

Командир російського повітряного командного пункту Іл-22, який 14 січня підбили ЗСУ, Віктор Клімов загинув.

Про це повідомляє Telegram-канал Крымский ветер.

У пабліках пишуть, що Клімов помер від осколкових поранень ще поки літак перебував у повітрі. Літак посадив другий пілот, який також отримав поранення.

Зараз дивляться

Командир підбитого над Азовським морем Іл-22 Віктор Клімов загинув

Зазначено, що Клімов був старшим льотчиком-випробувачем військової частини 27237. Його батько – Іван Клімов був штурманом в ескадрильї в Тихорецьку.

Командир підбитого над Азовським морем Іл-22 Віктор Клімов загинув

Ураження російських літаків А-50 та Іл-22

Увечері 14 січня російські війська втратили повітряний командний пункт Іл-22 та літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 (ДРЛВ), які перебували під час удару над акваторією Азовського моря.

15 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив знищення російських літаків А-50 та Іл-22 над Азовським морем.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пізніше зазначив, що ворожий Іл-22 долетів до Анапи, але відновленню не підлягає.

Читайте також
Карта бойових дій на 21 січня 2024 року – ситуація на фронті
Збиття літака Іл-22 над Азовським морем: під час атаки загинув командир Віктор Клімов

Фото: Юрій Ігнат

літаки РФ, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Ленінградській області РФ горить термінал Морського торговельного порту, перед цим чули два вибухи
Збиття літака Іл-22 над Азовським морем: під час атаки загинув командир Віктор Клімов
Спалах та бавовна в трьох областях: в РФ скаржаться на нічну атаку БпЛА
вибух
Тікав у супроводі спецназу РФ: лідера забороненої Компартії Симоненка оголошено в розшук
Збиття літака Іл-22 над Азовським морем: під час атаки загинув командир Віктор Клімов
Коли будуть можливі переговори України з РФ: Подоляк озвучив три ключові умови
Михайло Подоляк
Атака дронів, мінування ЗАЕС, розблокування КПП з Румунією: новини 20 січня
Збиття літака Іл-22 над Азовським морем: під час атаки загинув командир Віктор Клімов

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь