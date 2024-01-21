Збиття літака Іл-22 над Азовським морем: під час атаки загинув командир Віктор Клімов
Командир російського повітряного командного пункту Іл-22, який 14 січня підбили ЗСУ, Віктор Клімов загинув.
Про це повідомляє Telegram-канал Крымский ветер.
У пабліках пишуть, що Клімов помер від осколкових поранень ще поки літак перебував у повітрі. Літак посадив другий пілот, який також отримав поранення.
Зазначено, що Клімов був старшим льотчиком-випробувачем військової частини 27237. Його батько – Іван Клімов був штурманом в ескадрильї в Тихорецьку.
Ураження російських літаків А-50 та Іл-22
Увечері 14 січня російські війська втратили повітряний командний пункт Іл-22 та літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 (ДРЛВ), які перебували під час удару над акваторією Азовського моря.
15 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив знищення російських літаків А-50 та Іл-22 над Азовським морем.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пізніше зазначив, що ворожий Іл-22 долетів до Анапи, але відновленню не підлягає.
Фото: Юрій Ігнат