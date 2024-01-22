Дуда вважає допомогу з боку США єдиною надією на перемогу України

Продовження надання допомоги з боку США – єдина надія на перемогу України у війні з Росією та спосіб уникнути більш глобальної війни в Європі.

Таку думку висловив президент Польщі Анджей Дуда в ефірі телеканалу Fox News, відповідаючи на запитання щодо важливості ухвалення Конгресом США рішення про додаткове фінансування допомоги Україні.

– Якщо РФ виграє цю війну та нападе на іншу країну, це означало б ризик ще однієї великої війни в Європі. Тож лише США можуть допомогти уникнути спалаху такої війни, надаючи підтримку Україні, – наголосив польський лідер.

З вересня 2023 року республіканці в Палаті представників Конгресу США не можуть домовитися з демократами щодо продовження підтримки України.

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У грудні серед вимог республіканців з’явилася умова, що схвалення допомоги для України на суму понад $60 млрд має йти в одному законопроєкті зі змінами в міграційній політиці США та посиленням кордону на півдні країни.

Джерело : Fox News

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