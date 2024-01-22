Летіли в бік острова. У Тайвані заявили, що виявили шість китайських повітряних куль

Міністерство оборони Тайваню заявило, що в неділю, 21 січня, виявило ще шість китайських повітряних куль, які пролетіли над Тайванською протокою. Одна з них перетнула острів.

Про це повідомляє Reuters.

У своєму щоденному звіті про військову діяльність Китаю за останні 24 години відомство пише, що в неділю шість аеростатів пролетіли над чутливою серединною лінією протоки.

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Однак, згідно з картою, наданою міністерством, лише одна з них перетнула острів Тайвань на його південній околиці.

Інші п’ять повітряних куль пролетіли на північ Тайваню, але не перетинали сушу.

Всі кулі попрямували на схід, перш ніж зникнути.

Серединна лінія Тайванської протоки раніше слугувала неофіційним бар’єром між Тайванем і Китаєм, але китайські винищувачі, безпілотники, а тепер і повітряні кулі регулярно пролітають над нею. Китай заявляє, що не визнає існування серединної лінії.

Цього місяця відомство в різкій заяві звинуватило Китай у загрозі авіаційній безпеці і веденні психологічної війни проти населення острова за допомогою повітряних куль за кілька днів до виборів на Тайвані 13 січня.

Можливість використання Китаєм повітряних куль для шпигунства стала глобальною проблемою в лютому минулого року, коли США збили, як вони стверджували, китайську повітряну кулю для спостереження. Китай заявив, що це був цивільний апарат, що випадково збився з курсу.

Раніше у Китаї вже відреагували на вибори на Тайвані, заявивши, що правляча Демократична прогресивна партія “не представляє острів”. Також у заяві йшлося про “неминуче возз’єднання“.

Джерело : Reuters

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