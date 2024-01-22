Ніккі Гейлі про вихід ДеСантіса з президентських перегонів: нехай переможе найкраща жінка

Ніккі Гейлі, яка конкурує з Дональдом Трампом за висування від Республіканської партії на виборах президента США, відреагувала на зняття Роном Десантісом своєї кандидатури з перегонів. Вона побажала йому всього найкращого.

Про це повідомляє The New York Times.

21 січня у місті Сібрук, штат Нью-Гемпшир, під час зустрічі з виборцями Гейлі повідомила, що Рон Десантіс знявся з перегонів.

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– Ми щойно почули, що Рон Десантіс вийшов з перегонів. І я хочу сказати Рону, що він провів чудові перегони, він був хорошим губернатором, і ми бажаємо йому всього найкращого. Залишився один чоловік і одна жінка. Наразі я залишу вас із цим: Нехай переможе найкраща жінка, – сказала вона.

NYT вказує, що Гейлі та її союзники вже давно намагаються представити президентські перегони як боротьбу між нею та експрезидентом США Дональдом Трампом, навіть після того, як вона посіла третє місце на конкурсах в Айові.

Тепер, коли Десантіс вибув з перегонів, цей аргумент став набагато більш вагомим – хоча останні опитування показують, що в Нью-Гемпширі вона відстає від Трампа на 15 відсоткових пунктів.

Республіканка розвинула цей аргумент, зазначивши, що “лише один штат проголосував” і що “половина його голосів дісталася Дональду Трампу, а половина – ні”.

– Виборці заслуговують на те, щоб сказати, чи ми знову підемо шляхом Трампа і Байдена, чи ми підемо новим консервативним шляхом. Виборці Нью-Гемпширу скажуть своє слово у вівторок, – додала Гейлі.

Вона також пообіцяла залишатися в гонці до праймеріз у Південній Кароліні та “супервівторка” 5 березня, незалежно від того, що станеться на праймеріз у Нью-Гемпширі у вівторок, 23 січня.

21 січня губернатор Флориди Рон Десантіс вибув з президентської гонки. Він висував свою кандидатуру на посаду лідера США від Республіканської партії.

Своє рішення республіканець пояснив тим, що він не має чіткого шляху до успіху президентської кампанії.

Джерело : NYT

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