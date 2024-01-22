Розгортали проти НАТО: в ISW пояснили, чому ППО погано прикриває Ленінградську область РФ

Російське інсайдерське джерело заявило 21 січня, що російська протиповітряна оборона Ленінградської області є слабкою. Ймовірно, вона не може захистити від ударів з півдня.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначено, що ППО в цій області, ймовірно, не може захистити від ударів з півдня.

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– Російські системи протиповітряної оборони в Ленінградській області, найімовірніше, розташовані для захисту від ударів з північного заходу і заходу, оскільки Росія історично розгортала свою ППО в цьому регіоні для захисту від гіпотетичних атак НАТО, – зазначають в Інституті.

Російські військові наразі реформують Ленінградський військовий округ (ЛВО) з наміром підготуватися до потенційної війни проти НАТО і, можливо, розташовують військові об’єкти вздовж кордону з країнами-членами Альянсу.

Українські удари можуть змусити російські сили перерозташувати системи ППО малої дальності уздовж очікуваних маршрутів польоту БпЛА для захисту потенційних цілей, що мають стратегічну цінність.

– Російські сили, які використовують системи малої дальності, такі як Панцир, можуть бути не в змозі покрити всі важливі потенційні цілі в Ленінградській області без перекидання додаткових систем у цей район, а продовження українських ударів у глибокому тилу Росії може посилити тиск на російську протиповітряну оборону загалом, – підсумовують аналітики.

У ніч на неділю, 21 січня, внаслідок атаки безпілотників загорівся термінал компанії Новатек у порту Усть-Луга Ленінградської області РФ. Після обстрілу він призупинив роботу.

Перед пожежею очевидці чули щонайменше два вибухи. З підприємства евакуювали близько 150 людей.

Згодом стало відомо, що це спецоперація Служби безпеки України.

Джерело : ISW

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