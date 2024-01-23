Цього тижня стартують наймасштабніші навчання НАТО за останні десятиліття: що відомо

Цього тижня розпочнуться найбільші навчання НАТО за останні десятиріччя, заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Зазначено, що у Steadfast Defender (Непохитний захисник) візьмуть участь близько 90 тисяч військових усіх країн-членів Альянсу, а також кандидата на вступ Швеції.

– Ці навчання за статтею 5 є явною демонстрацією трансатлантичної єдності та сили, а також нашої рішучості продовжувати робити все необхідне для захисту та оборони одне одного. Це включає в себе забезпечення належних сил, засобів і боєприпасів, – сказав генсек.

За сценарієм навчань, Росія здійснить напад на територію країн-членів Альянсу, що призведе до застосування статті договору НАТО про колективну оборону.

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Як пише DW, у Steadfast Defender 2024 також візьмуть участь понад 50 кораблів – від авіаносців до есмінців, а також понад 80 винищувачів, гелікоптерів і безпілотників і щонайменше 1,1 тисячі бойових машин, включно зі 133 танками і 533 бойовими машинами піхоти.

Як заявив головнокомандувач Об’єднаних збройних сил Альянсу в Європі Крістофер Каволі, навчання покажуть, що НАТО може проводити та підтримувати складні операції на суші, морі, в повітрі, кіберпросторі та космосі “протягом кількох місяців, вздовж тисяч кілометрів, від Крайньої Півночі до Центральної та Східної Європи і в будь-яких умовах”.

Раніше генсек Єнс Столтенберг і генеральний менеджер Агентства НАТО з підтримки та закупівель Стейсі Каммінгс уклали контракти на закупівлю близько 220 000 155-міліметрових артснарядів на суму $1,2 млрд.

Джерело : Deutsche Welle

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