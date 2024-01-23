На тлі успішних атак БпЛА. Росіяни почали встановлювати системи ППО С-300 довкола Петербурга

Після атак безпілотників по об’єктах у Ленінградській області навколо Санкт-Петербурга почали встановлювати системи протиповітряної оборони С-300

Про це повідомляє російський Telegram-канал ASTRA.

Зазначено, що зенітно-ракетні комплекси зняв на відео місцевий житель, коли один із них перекрив проїжджу частину, намагаючись розвернутися.

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– С-300 ставлять навколо Пітера. Тож готуємося, хлопці, до гіршого, – йдеться у повідомленні.

У ніч на неділю, 21 січня, у Ленінградській області РФ спалахнув термінал компанії Новатек у порту Усть-Луга

Новатек є найбільшим незалежним виробником природного газу в Росії.

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