Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
На тлі успішних атак БпЛА. Росіяни почали встановлювати системи ППО С-300 довкола Петербурга
Після атак безпілотників по об’єктах у Ленінградській області навколо Санкт-Петербурга почали встановлювати системи протиповітряної оборони С-300
Про це повідомляє російський Telegram-канал ASTRA.
Зазначено, що зенітно-ракетні комплекси зняв на відео місцевий житель, коли один із них перекрив проїжджу частину, намагаючись розвернутися.
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– С-300 ставлять навколо Пітера. Тож готуємося, хлопці, до гіршого, – йдеться у повідомленні.
У ніч на неділю, 21 січня, у Ленінградській області РФ спалахнув термінал компанії Новатек у порту Усть-Луга
Новатек є найбільшим незалежним виробником природного газу в Росії.
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