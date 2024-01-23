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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Владивостоці прогриміли вибухи, горять дві електропідстанції

У Владивостоці прогриміли вибухи, горять дві електропідстанції

Мешканці російського Владивостоку повідомляють про вибухи і пожежі відразу на двох електропідстанціях.

Про це пише російський канал Astra.

– За словами місцевих жителів, горять підстанції на Новожилова і Бухті Тихій. Причини поки невідомі, – йдеться у повідомленні.

Вказано, що на Бухті Тихій залишилися без світла понад 250 будинків.

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У ніч на неділю, 21 січня, внаслідок атаки безпілотників загорівся термінал компанії Новатек у порту Усть-Луга Ленінградської області РФ. Як з’ясувалося пізніше, пожежа була результатом спецоперації СБУ.

Після удару термінал заводу призупинив роботу.

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Електрика, Росія
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У Владивостоці прогриміли вибухи, горять дві електропідстанції

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