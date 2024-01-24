Атака БпЛА на РФ 24 січня: дрони зранку ловили над Орлом

Уранці 24 січня у Росії повідомили про чергову атаку безпілотників.

Цього разу дрони ловили в небі над Орлом.

Місцевий губернатор Андрій Кличков переконує, що БпЛА буцімто було знищено.

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До Залізничного та Північного районів стягнули всі профільні служби.

Про постраждалих традиційно не повідомляють.

Ситуація, переконує Кличков, перебуває під контролем.

Як згодом уточнили в Міноборони Росії, загалом над територією області протиповітряна оборона “перехопила” чотири безпілотники.

Атака БпЛА на Орел 9 січня

Нагадаємо, що два тижні тому в Орлі два безпілотники падали на об’єкт паливно-енергетичного комплексу.

Займання тоді, як запевняв губернатор, “оперативно локалізували”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 700-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Андрій Кличков, Міноборони Росії

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