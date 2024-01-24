Азербайджан хочуть виключити з роботи ПАРЄ, у Баку відреагували

Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи рекомендував не підтверджувати повноваження делегації Азербайджану. У Баку вирішили не оскаржувати заплановане рішення.

Про це повідомляє Європейська правда.

Азербайджан хочуть позбавити права участі у роботі ПАРЄ

У вівторок, 23 січня, комітет ПАРЄ абсолютною більшістю голосів ухвалив рішення про найжорсткіше можливе обмеження – не підтверджувати повноваження делегації Азербайджану. Таким чином, країна щонайменше на рік буде виключена з роботи у ПАРЄ.

Зараз дивляться

Баку звинувачують у порушенні принципів організації. Зазначено, що основною причиною покарання є те, що на вибори президента Азербайджану, що відбудуться у лютому, не запросили спостерігачів від парламентської асамблеї.

Реакція Баку

Представники Азербайджану вирішили не намагатись змінити заплановане рішення ПАРЄ.

Країна або дружні до неї держави могли запропонувати м’якшу санкцію у вигляді поправок для документа, але не скористались цим правом.

– Єдину поправку – і вона, найімовірніше, буде схвалена у залі, передбачає, що у разі доступу до запитуваних територій Азербайджану спостережних та моніторингових місій ПАРЄ санкції можуть бути зняті, – йдеться у повідомленні.

Азербайджан зробив окрему письмову заяву від імені глави делегації країни Самада Сеїдова. У ній асамблею звинувачують у “глибоко вкоріненій упередженості проти Азербайджану”, а претензії називають “необґрунтованими і безпідставними”.

Вказано, що Азербайджан “вступив до РЄ з великою надією” на повернення окупованого Карабаху, а натомість “стикнувся зі скоординованою та зрежисованою кампанією з очорнення Азербайджану”.

– Відмова ратифікувати повноваження нашої делегації стане серйозним ударом по авторитету ПАРЄ і Ради Європи в цілому, і відповідальність за його серйозні наслідки лежить на ініціаторах цього недалекоглядного кроку, – йдеться у заяві.

22 січня Парламентську асамблею Ради Європи очолив грецький політик Теодорос Русопулос.

Джерело : Європейська правда

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.