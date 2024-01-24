Орбан запевнив Столтенберга, що Угорщина підтримає членство Швеції в НАТО

Угорщина підтримує членство Швеції в НАТО.

Про це Віктор Орбан сказав Єнсу Столтенбергу у телефонній розмові.

Орбан запевнив генсека, що закликає парламент завершити ратифікацію “за першої ж можливості”.

Зараз дивляться

– Я також підкреслив, що ми продовжимо закликати Національні збори Угорщини проголосувати за вступ Швеції і завершити ратифікацію за першої ж можливості, – написав він у своєму Twitter.

Столтенберг, своєю чергою, назвав розмову з Орбаном “доброю” і привітав “чітку підтримку прем’єр-міністра і його уряду щодо членства Швеції в НАТО”.

– Я з нетерпінням очікую на ратифікацію, щойно парламент (Угорщини, – Ред.) знову збереться, – зазначив генсек у своєму Twitter.

Швеція – НАТО

23 січня Великі національні збори Туреччини після чотиригодинних дебатів ратифікували вступ Швеції до НАТО – майже через два роки після подання заявки зі Стокгольма.

З 346 турецьких депутатів 287 були за членство Швеції в НАТО, 55 – проти, решта утрималася.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.