Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Британський вертоліт Sea King: призначення та характеристики
Перевозить десант і бронетехніку: що відомо про важкий російський літак Іл-76
У Кіровоградській області потонули двоє дітей: з річки дістали 8-річного хлопчика
Втеча на швидкості та побиття: на Закарпатті подружжя намагалося “прорвати” кордон
Терміново
Ракетна атака на Київ: 22 поранених, рятувальні роботи завершено
Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Орбан запевнив Столтенберга, що Угорщина підтримає членство Швеції в НАТО

Віктор Орбан
Фото: Depositphotos

Угорщина підтримує членство Швеції в НАТО.

Про це Віктор Орбан сказав Єнсу Столтенбергу у телефонній розмові. 

Орбан запевнив генсека, що закликає парламент завершити ратифікацію “за першої ж можливості”.

Зараз дивляться

Я також підкреслив, що ми продовжимо закликати Національні збори Угорщини проголосувати за вступ Швеції і завершити ратифікацію за першої ж можливості, – написав він у своєму Twitter.

Столтенберг, своєю чергою, назвав розмову з Орбаном “доброю” і привітав “чітку підтримку прем’єр-міністра і його уряду щодо членства Швеції в НАТО”.

– Я з нетерпінням очікую на ратифікацію, щойно парламент (Угорщини, – Ред.) знову збереться, – зазначив генсек у своєму Twitter.

Швеція – НАТО

23 січня Великі національні збори Туреччини після чотиригодинних дебатів ратифікували вступ Швеції до НАТО – майже через два роки після подання заявки зі Стокгольма.

З 346 турецьких депутатів 287 були за членство Швеції в НАТО, 55 – проти, решта утрималася.

Противники вступу Швеції до НАТО використовували аргументи про те, що в Стокгольмі буцімто не раз публічно спалювали Коран.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

А прихильники розширення Військового блоку заявили, що Швеція активно сприяє приєднанню Туреччини до ЄС, а також радикально бореться з тероризмом усередині своєї країни.

Читайте також
Швеція не відкидає передання літаків Gripen Україні, але є нюанс – глава МЗС
винищувач jas 39 gripen

Єнс Столтенберг, Віктор Орбан, НАТО, Швеція
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Туреччина ратифікувала вступ Швеції до НАТО
Орбан запевнив Столтенберга, що Угорщина підтримає членство Швеції в НАТО
Обстріл Києва, Харкова і Павлограда та Рамштайн-18: головні новини 23 січня
Орбан запевнив Столтенберга, що Угорщина підтримає членство Швеції в НАТО
Столтенберг назвав умови, за яких Росія не ризикне напасти на країни НАТО
Єнс Столтенберг
Цього тижня стартують наймасштабніші навчання НАТО за останні десятиліття: що відомо
армія нато, армія Польщі, польські військові, військові НАТО
Для союзників та України: НАТО уклало контракти на боєприпаси на $1,2 млрд
Єнс Столтенберг

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь