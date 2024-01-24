Орбан запевнив Столтенберга, що Угорщина підтримає членство Швеції в НАТО
Угорщина підтримує членство Швеції в НАТО.
Про це Віктор Орбан сказав Єнсу Столтенбергу у телефонній розмові.
Орбан запевнив генсека, що закликає парламент завершити ратифікацію “за першої ж можливості”.
– Я також підкреслив, що ми продовжимо закликати Національні збори Угорщини проголосувати за вступ Швеції і завершити ратифікацію за першої ж можливості, – написав він у своєму Twitter.
Столтенберг, своєю чергою, назвав розмову з Орбаном “доброю” і привітав “чітку підтримку прем’єр-міністра і його уряду щодо членства Швеції в НАТО”.
– Я з нетерпінням очікую на ратифікацію, щойно парламент (Угорщини, – Ред.) знову збереться, – зазначив генсек у своєму Twitter.
Швеція – НАТО
23 січня Великі національні збори Туреччини після чотиригодинних дебатів ратифікували вступ Швеції до НАТО – майже через два роки після подання заявки зі Стокгольма.
З 346 турецьких депутатів 287 були за членство Швеції в НАТО, 55 – проти, решта утрималася.
Противники вступу Швеції до НАТО використовували аргументи про те, що в Стокгольмі буцімто не раз публічно спалювали Коран.
А прихильники розширення Військового блоку заявили, що Швеція активно сприяє приєднанню Туреччини до ЄС, а також радикально бореться з тероризмом усередині своєї країни.