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Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Туреччина ратифікувала вступ Швеції в НАТО

Туреччина ратифікувала вступ Швеції в НАТО

23 січня Великі національні збори Туреччини після чотиригодинних дебатів ратифікували вступ Швеції в НАТО – майже через два роки після подання заявки зі Стокгольма.

Про це повідомляє турецька агенція АА.

З 346 турецьких депутатів 287 були за членство Швеції в НАТО, 55 – проти, решта утрималася.

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Противники вступу Швеції до НАТО використовували аргументи про те, що в Стокгольмі буцімто не раз публічно спалювали Коран.

А прихильники розширення Альянсу заявили, що Швеція активно сприяє приєднанню Туреччини до ЄС, а також радикально бореться з тероризмом усередині своєї країни.

Ініціатива Швеції щодо вступу до складу НАТО

Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Швеція та Фінляндія активізували свою співпрацю з НАТО.

18 травня Швеція та Фінляндія офіційно подали заявку на вступ до Альянсу.

5 липня підписано протокол про вступ Швеції та Фінляндії в НАТО.

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Згідно з протоколом Альянсу, Швеція може стати членом НАТО після того, як усі держави-члени ратифікують протокол про вступ Швеції до НАТО і повідомлять про це уряд США, які є депозитарієм Вашингтонського договору 1949 року про створення НАТО.

Фінляндія вступила в НАТО 4 квітня 2023 року.

Станом на 25 жовтня 2023 року всі країни НАТО, крім Туреччини та Угорщини, ратифікували вступ Швеції до НАТО.

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Туреччина ратифікувала вступ Швеції в НАТО

Туреччина, Швеція
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